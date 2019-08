Appartement in Beverwijk voor maand gesloten na mogelijke brandstichting door bewoner

BEVERWIJK - Een appartement aan de Bremmerstraat in Beverwijk is vanaf vandaag een maand gesloten. Afgelopen woensdag brak er brand uit en moesten alle medebewoners van de portiekflat midden in de nacht hun huizen uit. Nu blijkt dat de brand zeer waarschijnlijk is aangestoken, mogelijk door de bewoner zelf.

Na de brand, waarbij niemand gewond raakte, werd de woning door de politie verzegeld. Later bleek dat er ondanks het afzetlint toch iemand binnen was geweest.

Bovendien hebben medebewoners van de flat bij de woningbouwvereniging aangegeven dat er al langere tijd problemen met de bewoner waren. Volgens de gemeente is er zelfs sprake van 'een grote mate van onrust'. "Om verdere verstoring van de openbare orde te voorkomen is daarom besloten de woning te sluiten", aldus de gemeente.

Het appartement blijft in ieder geval een maand dicht. Waar de bewoner van het pand tijdens die maand verblijft, is niet bekendgemaakt.