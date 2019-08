Buurtapp Nextdoor overspoelt de provincie met reclamepost: "Is dit wel pluis?"

NOORD-HOLLAND - De een na de ander krijgt ze door de brievenbus: de ongevraagde reclamebrieven van Nextdoor. Het bedrijf roept de lezer op om gratis lid te worden van een besloten buurtapp en verstuurt de post uit naam van een buurman- of vrouw. Wat blijkt: de persoon in kwestie weet niet dat zijn of haar naam gebruikt wordt. De eerste aangiften van identiteitsfraude zijn gedaan.

Nextdoor is een sociaal netwerk dat buurtbewoners met elkaar in contact wil brengen. In de app worden tips of aanbevelingen gedeeld en kunnen mensen een oppas regelen of evenementen organiseren.

Identiteitsfraude

De afgelopen maanden stuurt het bedrijf massaal brieven naar mensen die nog geen lid zijn. De ondergetekende is een persoon uit de wijk, die vaak met volledige naam en soms zelfs adres genoemd wordt. Deze bewoners zijn zich er niet van bewust dat hun naam daarvoor wordt gebruikt. RTV Utrecht meldt dat de politie Midden-Nederland al de eerste aangiften van identeitsfraude binnen heeft.

De laatste tijd zijn er ook veel brieven naar Noord-Hollanders verstuurd. Op sociale media stromen de vragen binnen en veel mensen zijn wantrouwend. In meerdere Facebook-groepen, waaronder die van Enkhuizen, Koedijk, Den Helder en Diemen, worden foto's van de brieven gedeeld en vragen mensen zich af wat de bedoeling is.

'Rare brief'

"Ik krijg net deze brief in de bus, maar volgens mij is het niet pluis", aldus een lid van 'Je bent Spaarndammer als...'. "Deze week een rare brief gekregen van Nextdoor", vertelt een ander in 'Je bent Koedijker als...'.

Een vrouw uit Enkhuizen deelt mee dat ze zich wel heeft aangemeld voor de app, maar er nu 'ontzettend van baalt' dat ze 'in de fuik is getrapt'. "Je mailbox loopt over van de nutteloze berichten. Ook is je account opheffen niet een echte optie. Mensen, dat Nextdoor, doe het niet, trap er niet in. Een naar clubje dat alleen op je gegevens uit is!"

Reactie Nextdoor

Het bedrijf zelf laat weten dat mensen bij hun aanmelding de mogelijkheid krijgen om buren uit te nodigen, onder meer in de vorm van een brief. Nextdoor vermoedt dat gebruikers daar te snel doorheen klikken, zonder te zien wat ze doen.