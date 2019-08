Nog maar een paar dagen tot het EK Wielrennen: "Alkmaar is er klaar voor"

ALKMAAR - Het EK Wielrennen begint komende week in Alkmaar. Daags voor de start laat de burgemeester weten dat zijn stad er klaar voor is. "Overlast heb je altijd met evenementen, groot en klein. Het is goed georganiseerd en we gaan een prachtig evenement meemaken."

Burgemeester Piet Bruinooge heeft er, nu ook de begroting rond is, alle vertrouwen in dat het EK Wielrennen een groot succes gaat worden. Tijdens een persconferentie in het Alkmaar stadhuis stond hij samen met koersdirecteur Jean-Paul van Poppel en ambassadeur van het EK Laurens ten Dam de media te woord.

Tekst gaat verder na de video:



Lees ook: Het EK Wielrennen in Alkmaar: vijf belangrijkste vragen en antwoorden

Koersdirecteur van het EK en oud-wielrenner Jean-Paul van Poppel was "niet zo bekend met Alkmaar", geeft hij toe. Maar hij is onder de indruk van wat er op sportief gebied te doen is in de stad.

Tekst gaat verder na de video:



Lees ook: Alkmaar krijgt wielermuseum tijdens EK wielrennen: "Dit is pure nostalgie"

Het EK had voor wielrenner Laurens ten Dam een thuiswedstrijd kunnen zijn, ware het niet dat hij niet geselecteerd is door de bondscoach. "Als je dit vlakke parcours ziet, dan weet je dat je mij niet aan start hoeft te verwachten", legt de klimmer uit Oudorp uit. Samen met renner Niki Terpstra uit Bergen heeft Ten Dam wel de parcoursen uitgezet.

Kijken en BBQ'en

Ten Dam gaat vooral genieten de komende week. "Met vrienden kijken en barbecueën in m'n tuin. Daarnaast heb ik mijn mobiele koffietent bij de basisschool aan de Munnikenweg. Daar is iedereen welkom. Vooral voor kinderen is dat een goede kijkplek. Af en toe kijken naar de renners die langskomen en dan weer spelen op het plein."