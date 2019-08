IJssalons boeren goed met het warme weer: "In de avond is het gekkenhuis"

NOORD-HOLLAND - De afgelopen dagen was het misschien niet het beste weer voor een ijsje, maar op warme dagen kan een hoorntje met een paar bolletjes heerlijk verkoelend zijn. IJswinkels hebben het in deze periode dan ook erg druk. Wat zijn de trends, welk ijs moet je geproefd hebben en hoe spreken de klanten de Italiaanse namen van ijs uit?

'Cookies' is de smaak die het overal en altijd goed doet. Niet alleen dit jaar is de smaak populair; ook in voorgaande jaren bestelden mensen vaak in ieder geval een bolletje koekjesijs.

Caramel zeezout

Naast cookies zijn ook andere smaken populair. Rosa Piscaer van Di Fiorentina uit Heiloo noemt watermeloen. "Die gaat bij ons ook erg hard." Caramel zeezout-ijs wint de laatste jaren ook aan populariteit. "Je hebt die chocoladerepen van Tony's Chocolonely met caramel zeezout. Die vinden veel mensen lekker. Sinds een paar jaar is die smaak ook erg in bij ijs. Zout is hip", zegt Frank de Smitt van IJssalon Dolomiti in Bussum.

Een ijssalon in Driehuis verkocht vorig jaar zwart ijs



Bij IJsie Prima uit Callantsoog is frambozen-mint een hit, zegt eigenaar Kees Baars. "Die smaak hebben we zelf bedacht en dit jaar doet die het erg goed", vertelt hij. Het bedenken van smaken is de ijssalon op het lijf geschreven, want eerder won zijn zoon al het Nederlands kampioenschap met de smaak 'spiced coffee', met een vleugje kardemom. In 2020 doet hij zelfs mee aan het Europees kampioenschap in Italië.

Mooi weer

Dat veel mensen een koud ijsje vooral lekker vinden met mooi weer, is niet echt nieuw. En de afgelopen tijd waren airco's en ventilatoren niet aan te slepen. Heel Nederland leek op zoek naar verkoeling: een geweldig recept voor ijs, zou je denken. Toch valt dat wel mee. "Het kan beter twintig graden en droog zijn dan 40 graden. Dan is het zelfs te warm om een ijsje te halen", legt De Smitt uit. Volgens hem is het vooral belangrijk dat het buiten droog is.

Het valt ook Piscaer op dat mensen minder komen als het echt heel warm is. "In de avond staat het zonnetje op de ijssalon. Dan is het even te warm. Vanaf een uur of 20.00 uur is het een gekkenhuis. Vorig jaar was het een hete zomer. Toen kwam de drukte ook pas later op de avond echt op gang."

Dat geldt ook voor de ijssalon van Baars: "In de avond is het nu drukker. Dan staan er kinderen in de zaak die nog natte haren hebben van het zwemmen van het zwemmen in de zee. Echt een prachtig sfeertje is dat."

Een beetje mooi weer is wel belangrijk; wanneer het winter is, gaan veel ijszaken dicht. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de ijssalon van De Smitt. Hij is van november tot maart dicht. In die periode eet hij eigenlijk nooit ijs.

En dat is niet zo gek, want ijs eten doet hij in de andere maanden zeven dagen per week. "Je moet elke keer een hapje proeven. Net als wanneer je staat te koken. Ik eet elke dag toch wel een bolletje of vijf à zes. Maar ik ga ook drie keer per week naar de sportschool, anders groei ik helemaal dicht."

Chinese cake

De meeste ijsmakers en ijswinkelhouders hebben heel veel plezier in hun werk. De vrolijke klanten dragen daaraan bij. "Soms moeten mensen twintig minuten in de rij staan. Ze hebben heel veel over voor ijs. Vooral in het voorjaar, dan willen ze de winter vergeten", zegt De Smitt.

In Callantsoog komen sommige toeristen zelfs elke dag van hun vakantie langs voor een ijsje, zegt Baars. "Daar proberen we ook op in te spelen. Als iemand aan het begin van de week vraagt om dropijs, dan vind ik het leuk als we bijvoorbeeld twee dagen later ook echt dropijs hebben."

Niet alleen de vrolijke klanten maken het werk leuk, ook de manier waarop bepaalde namen van smaken soms worden uitgesproken, werkt op de lachspieren. "Ik kan me herinneren dat iemand die cheesecake wilde een keer om Chinese cake vroeg", zegt De Smitt lachend.

Ook Rosa Piscaer heeft een herinnering waar ze nog steeds hartelijk om kan lachen. "Een keer vroeg iemand om carpaccio-ijs. Na veel navragen bleek die stracciatella te bedoelen."