Populaire vlogger Dave (16) is gek op het boerenleven: "Yo! Laterrrr"

SCHAGERBRUG - Geiten, kaas en geitenkaas: de 16-jarige Dave Tromp laat je er alles over zien in zijn boerenvlogs. Iedere week doet hij verslag van zijn werk als stagiair op de Utopia Hoeve in Schagerbrug. Het aantal volgers op Twitter, Youtube en Facebook groeit met de dag. "Yo! Welkom vandaag bij een gloednieuwe boerenvlog!"

@DaveTromp of Farmer Dave of gewoon Dave Tromp: hij timmert in ieder geval lekker aan de weg op social media. Anderhalf jaar geleden plaatste hij zijn eerste boerenvlog. "Het eerste filmpje werd heel goed bekeken en toen gingen we door. En nu heb ik heel veel volgers," vertelt Dave aan NH Nieuws.

Overal kennen ze Dave

Dave volgt de praktijkschool in Schagen en zo is hij als stagiair terecht gekomen bij de geitenboerderij en kaasmakerij van Theo Dekker. "We zijn heel fanatiek bezig op social media om ons bedrijf en de agrarische sector te promoten en Dave pakt het hartstikke leuk op. Ik rijd door het hele land en overal waar ik kom kennen ze Dave."

Dave is opgegroeid op de boerderij: "Ik ben gek op dieren. Ik wil ook zelf boer worden, liefst geitenboer." Maar dat kan nog niet, omdat er van overheidswege geen nieuwe geitenhouderijen bij mogen. De droom van Dave komt een beetje uit, want hij krijgt binnenkort een baan bij de Utopia Hoeve. Theo Dekker: "Het valt niet mee in de sector. Daarom ben ik zo blij dat er toch nog van die jongens zijn die vrolijk en positief aan het werk zijn."

Inmiddels maakt Dave kans op een nominatie voor de Gouden Trekker. Wat dat precies is, weet Dave niet, maar het is een waardering voor iedereen die de agrarische sector op social media een warm hart toedraagt. "Ik vind het gewoon leuk." De prijs wordt volgend jaar uitgereikt tijdens de Zwarte Cross. "Ik hoop dat mensen op mij stemmen. En dan zeg ik: Later!"