Woning in Amsterdam gesloten na vondst vuurwapens en 'blokken wit poeder'

AMSTERDAM - Op last van de burgemeester is vandaag een woning aan de Brouwersgracht in Amsterdam gesloten. De politie trof in de woning onder meer 'blokken van in totaal 17 kilo met wit poeder' aan.

Behalve deze harddrugs, trof de politie ook een seal-apparaat en drie vuurwapens met munitie aan.

Om de openbare orde te bewaren en overlast voor omwonden tegen te gaan, heeft de gemeente besloten de woning per direct voor drie maanden te sluiten.