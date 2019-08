VIDEO: Duizenden euro's schade door bizar rijgedrag van medewerker parkeerbedrijf Schiphol

SCHIPHOL - Een vakantieganger kreeg onlangs een nare verrassing bij terugkomst op Schiphol. Zijn auto had bijna voor 5.000 euro aan schade door toedoen van medewerkers van een valet parking-bedrijf. Op de beelden, gemaakt door de dashcam van de auto en in handen van MAX vakantieman, is te zien en horen hoe medewerkers van het bedrijf de auto beschadigen.

Rijden met de handrem erop, beschadigde en stinkende banden, door rood rijden, het negeren van stoptekens in een wasstraat, het schampen van metalen beugels en het bekrassen van het dak: er gaat van alles mis als de medewerker in de auto van de vakantieganger rijdt.

De wegpiraat heeft duidelijk door dat hij niet helemaal netjes heeft gereden. "Als die man deze auto krijgt, gaat hij zeggen: 'wat is er met mijn auto gebeurd? De remmen zijn helemaal verbrand'", zo is te horen aan het einde van de video.

Onlangs schreef NH Nieuws ook al over de wanpraktijken bij sommige valet parking-bedrijven rondom de luchthaven. Ze schieten als paddestoelen uit de grond, maar ook het aantal klachten neemt toe. Beloftes om de auto's op beveiligde terreinen te parkeren worden niet nageleefd en de voertuigen lopen geregeld schade op.

Maandag om 20.30 uur op NPO 1 zijn in MAX vakantieman meer beelden van de werkwijze van dit bedrijf dit te zien.