Mevrouw Otten vaart mee op Canal Parade-boot voor 75-plussers: "Dat ik het mee mag maken"

AMSTERDAM - Voor het vierde jaar op rij is er een speciale boot voor 75-plussers bij de Canal Parade in Amsterdam. Mevrouw Otten vaart voor het eerst mee, samen met haar dochter.

"Ze is zelf niet roze, maar ik ben natuurlijk wel roze omdat ik een transgender achtergrond heb", vertelt dochter Jaqueline Otten. "Dus daarom is de combinatie natuurlijk wel erg fantastisch."

Lees ook: Dit zijn de roze helden van de provincie

Moeder en dochter hebben veel meegemaakt. Ze woonden vroeger in Drenthe, waar een geslachtsverandering toen niet geaccepteerd werd. "Veel scheldpartijen, van je fiets afgetrokken worden. In elkaar geslagen worden. Dat soort dingen, dat is wat er gebeurde eigenlijk", vertelt Jaqueline.

"Ze kwam ermee en toen zij ze: mam, zo en zo is het geval", herinnert moeder Korrie Otten zich. "Ik zei: kindje, het is je eigen lichaam en je moet ermee doen wat je zelf wil. Wil jij een meisje worden dan wordt je een meisje. Laat ze doen wat ze willen, het is hun eigen lichaam."

Lees ook: Morgen is de Canal Parade in Amsterdam: zeven vragen en antwoorden

De 75+ boot vaart voor de vierde keer mee met de Canal Parade en is een gezamenlijk initiatief van Roze 50+ en zorginstellingen Amsta, Amstelring en Evean en welzijnsinstelling Sooz Amsterdam. Korrie Otten ziet er naar uit: "Heel spannend, maar ik verheug mij er ook op", vertelt ze. "Dat ik het mee mag maken."