Voor één keer mannelijke sekswerkers op de Wallen tijdens Pride

AMSTERDAM - Tijdens de Pride staan morgen eenmalig mannen achter de ramen op de Amsterdamse Wallen. Ze vragen aandacht voor goede, veilige en legale werkplekken voor alle sekswerkers.

Ze werken alleen als model; de heren zullen geen klanten ontvangen. In plaats daarvan kunnen bezoekers van de Pride met de mannen in gesprek gaan en selfies met ze nemen.

UNQA en My Red Light, die de actie organiseren, hopen op deze manier dat bezoekers van de Pride meer te weten komen over mannelijke sekswerkers en wat voor hen belangrijk is.