Bus botst op vier auto's in Zaandam

ZAANDAM - Een bus is vanmiddag op vier auto's gebotst in de Heijermanstraat in Zaandam. Niemand zou gewond zijn geraakt.

Volgens het Noordhollands Dagblad kon de bus niet meer op tijd remmen waardoor hij tegen vier auto's botste. Een bestuurder zou zijn nagekeken door ambulancepersoneel maar uiteindelijk kwam iedereen er met de schrik vanaf.

Twee auto's moesten na het ongeluk geborgen worden, een ander kon de weg weer vervolgen. Hoe er met de bus en de vierde auto aan toe is, is niet duidelijk.