Containerkitten heeft in no time een nieuw thuis: "Laat Hans Kazan maar komen"

TUITJENHORN - De 'containerkitten' van Schagen heeft al een nieuw thuis. Het gedumpte rode katertje mag bij een vrijwilliger van de dierenopvang in Tuitjenhorn wonen. Het vijf weken oude katje werd donderdag in een plastic zak in een ondergrondse afvalcontainer gevonden.

"Het is zo zielig. Hoe kan iemand nou zo'n klein diertje in een vuilniszak en in een vuilnisbak gooien. Gelukkig is het nogal een krijser, waardoor hij gehoord is," vertelt Yvonnne van Zwam aan NH Nieuws. De vrijwilliger bij de dierenopvang was op slag verliefd: "Ik zag alleen nog maar de foto en toen was het al klaar. Gelukkig is mijn man ook zo. Hij zei: Hans Kazan mag komen. Neem hem maar mee."

Vooralsnog lijkt de kitten niet veel schade te hebben geleden aan zijn avontuur in de ondergrond afvalcontainer in Schagen. Een oplettende buurtbewoner hoorde de kitten mauwen. Nu loopt het jonge dier schreeuwend heen en weer in zijn kooi bij de dierenopvang in Tuitjenhorn.

Van slag

"We zijn allemaal erg begaan met het diertje. Hij is natuurlijk van slag na wat er allemaal gebeurd is. Je wordt ergens in gegegooid en eruit gehaald. Zomaar ergens naartoe gebracht, weg van zijn moeder, broertjes en zusje. Dat is erg."

De politie heeft de zaak in onderzoek. Van dader ontbreekt nog elk spoor.