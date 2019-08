IPA's zijn hot en booming: "Ze scoren steeds beter in West-Friesland"

WEST-FRIESLAND - Het is vandaag de internationale dag van het bier, en gisteren was het de internationale dag van de IPA. Maar hoe gaat het eigenlijk met de IPA's in West-Friesland? Volgens Bart Boon van Stadsbrouwerij Radboud zijn ze hot, hot, hot. Maar dan het liefst wel koud, koud, koud.

"Ze doen het zo goed omdat ze simpelweg heel fijn zijn om te drinken. Ze beginnen langzaam door te dringen tot het algemeen goed", aldus Boon. Het was volgens Boon even wennen voor de West-Friezen. "Bier is namelijk bitter, uitroepteken. En de IPA staat bekend om zijn bittere smaak. Maar tegenwoordig is dat niet meer zo. Ze worden steeds meer fruitig."

Nieuw leven ingeblazen

Het specifieke biertje scoort steeds beter bij de jongere generatie. "Deze groep krijgt steeds meer verstand van bier, in plaats van hun vaders die meer verstand krijgen van pils. Het komt ook door Amerika. Die heeft de smaak weer nieuw leven ingeblazen en populair gemaakt. Ze hebben daar hop helemaal opnieuw uitgevonden. We waren IPA vergeten, maar nu komt het toch weer deze kant op."

Nog geen kermisbier

De twee best scorende West-Friezen IPA's zijn de Session IPA's. Dit zijn de Lord Murray van Stadsbrouwerij Radboud uit Medemblik en de Vonkel van Brouwerij de Werf uit Enkhuizen.

Of de IPA al populair genoeg is om te worden geschonken op de kermis, blijkt nog niet het geval. "Tsja, IPA draait om smaak en op de kermis is smaak iets minder belangrijk. Als je er maar dronken van wordt. Dus pils scoort dan toch iets beter."