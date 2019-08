Geen West, maar Wesp-Friesland: "Elke dag halen we zo'n zestig nesten weg"

BERKHOUT - Er wordt een recordaantal wespen en wespenplagen verwacht deze zomer. In West-Friesland lijkt het nu nog rustig maar daar zal met een aantal weken verandering in komen. "Over ongeveer een maand vliegt alles uit en dan zal je echt overlast gaan merken", vertelt Marno Smit van ongediertebestrijding Traas in Opmeer.

"De nesten zijn nu al een stuk groter dan normaal met zo'n vierhonderd wespen", legt Marno uit. De dag begint in Berkhout bij het weghalen van een nest onder de dakgoot. En dat is zeker niet het enige nest die dag: "We halen dagelijks bijna zestig wespennesten weg. Dat doen we zes dagen per week."

Weersomstandigheden

Dat het er zoveel zijn, komt met name door de hete zomer van vorig jaar en de zachte winter waardoor veel meer wespenkoninginnen zijn blijven leven. De nesten zitten vooral in schuurtjes, dakranden en spouwmuren van huizen. Het beste is om ze al zo vroeg mogelijk in het voorjaar, als ze nog ter grootte zijn van een golfbal, weg te halen.



Bijenbekje

Er valt weinig te doen om een wespennest te voorkomen, behalve het vroegtijdig weghalen. Marno: "Maar het liefst maken bijen ze op plekken in de zon." Het plaatsen van een zogeheten bijenbekje in de ventilatieopening van de buitenmuur, voorkomt dat de wespen tussen de muren nestelen.

Marno voorziet dat het probleem alleen maar toeneemt: "Als het zo warm blijft, net als vorige week, schiet de productie omhoog en zal het alleen maar erger en meer worden."