Heemskerkse kunstenares pimpt kringloopschilderijen: "Met een Karen-sausje"

HEEMSKERK - Kunstenares Karen Vleugel pimpt kringloopschilderijen voor De Groene Ezel in Heemskerk. De 'stoffige' schilderijen, met meestal fraaie omlijstingen, geeft ze zo een tweede kans. "Ik heb er al zo'n vijftig gemaakt."

Het idee om de schilderijen te pimpen onstond toen amateur-taxateur Jan de Wit van de kringloopwinkel Karen aandroeg om te starten met het intitiatief. "En toen dacht ik; laat ik het een Karen-sausje geven", lacht ze tegenover mediapartner IJmond Nieuws. "En dat is inmiddels alweer zo'n drie jaar geleden."

Karen fleurt de meeste schilderijen op door kleurrijke figuren toe te voegen. Een groot deel van de omzet de kringloopwinkel wordt gedoneerd aan goede doelen.

Cultuurhuis

De kunstenares exposeert regelmatig in het Cultuurhuis in Heemskerk. Bekijk de volledige reportage over Karen via het dit kanaal van IJmond Nieuws.