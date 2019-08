Ondernemers Iede en Jasper zetten wateruitvaarten in Haarlem op de kaart

HAARLEM - In Amsterdam worden overledenen regelmatig per salonboot naar een laatste rustplaats gebracht, maar in Haarlem zie je dat niet zo vaak. Maar dat gaat veranderen, als het aan Haarlemmer Jasper Martens en Amsterdammer Iede Hoorn ligt. "Want hoe mooi is het om als waterliefhebber een laatste 'uitvaart' te maken?"

Iede en Jasper willen de wateruitvaart promoten en doen daarom een fotoshoot in Heemstede, in Park Groenendaal en op een salonboot die vanaf een steiger van de Algemene Begraafplaats in Heemstede vertrekt. Ze hebben familie en vrienden zover gekregen om als nabestaanden te acteren.

Van luchtvaart naar uitvaart

De 33-jarige Iede werkte voor een Nederlandse luchtvaartmaatschappij, maar zocht meer diepgang. Die vond hij als uitvaartondernemer. "Ik kan nu veel meer voor mensen betekenen." Zijn collega Jasper, 26 jaar, was als klein kind al gefascineerd door uitvaarten. "Het is echt een jeugddroom die is uitgekomen. Je kunt een afscheid op zo'n mooie manier neerzetten en als je daarin een rol mag spelen, dat vind ik het mooiste wat er is."

Wateruitvaarten over het Spaarne

De salonboot vertrekt, met lege kist, vanuit Heemstede. De nabestaanden gaan om de kist heen zitten. In de hoek ligt een gitaarkoffer, want ook muziek mag een rol spelen tijdens de uitvaart. Hoe het komt dat er nog niet zoveel wateruitvaarten plaatsvinden in Haarlem? "Dat is ook een verantwoordelijkheid van de uitvaartbegeleiders. Die kunnen dit meer op de kaart zetten, het is te weinig onder de aandacht gebracht bij de mensen."

