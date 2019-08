Vandaag is de Canal Parade in Amsterdam: zeven vragen en antwoorden

AMSTERDAM - Vandaag komt Pride Amsterdam tijdens de Canal Parade tot een hoogtepunt. De traditionele botenparade trekt mensen massaal naar de hoofdstad, waar de optocht door de grachten vaart. Maar waar kun je nou het beste gaan staan? En hoe kom je nou het handigst in Amsterdam? NH Nieuws beantwoordt al je prangende vragen.

Hoe kom ik in Amsterdam tijdens de Canal Parade?

Amsterdam staat al niet bekend als de meest autovriendelijke stad ter wereld, en tijdens grote evenementen wordt dit nog veel erger. Tijdens de Canal Parade en de evenementen die erbij horen is de binnenstad slecht bereikbaar voor autoverkeer.

De organisatie van het evenement en de gemeente Amsterdam raden mensen die toch met de auto willen komen aan om hun auto bij een P+R-terrein langs de A10 te zetten. Ze kunnen dan met het openbaar vervoer naar de binnenstad. Het handigst is om helemaal met het openbaar vervoer te komen. Vanaf het station kan je lopen naar de meeste plekken op de route.

Hoe laat begint het?

De parade begint om 12.30 uur bij het Oosterdok. Rond 17.30 uur is de parade weer afgelopen, het eindpunt is het Westerdok.

Waar kan ik het best kijken?

Daar heeft iedereen een andere mening over. De meeste mensen staan in de buurt van de Amstel of de Brouwersgracht, maar dit zijn ook gelijk de drukste plekken. Rond het midden van de route is vaak meer ruimte. De gemeente heeft een interactieve kaart waar de route van zowel de Canal Parade als de Pride Walk zijn aangegeven, net als evenementen die er rondom plaatsvinden. Op de kaart hieronder is de route ook te zien.

Er zijn verschillende mensen die op woonboten of in huizen langs de route wonen en een plekje aanbieden tegen een kleine betaling. Niet gratis, maar wellicht een uitkomst voor mensen die slecht ter been zijn of graag in de buurt van een toilet willen zijn.

Deze kaart is van Ahoy Amsterdam



Kan ik op een boot kijken?

In tegenstelling tot voorgaande jaren is het niet mogelijk om met een bootje de grachten op te varen en te kijken waar er nog plek is. Het aantal mensen dat op een eigen bootje langs de route ging liggen bleek te hoog, waardoor het te druk werd en de ruimte voor de parade beperkt bleek.

De afgelopen maanden zijn vignetten verkocht waarmee mensen vanaf morgenochtend langs de route kunnen liggen. Deze vignetten zijn uitverkocht en de wachtlijst is gesloten, dus vanaf een eigen boot kijken is niet meer mogelijk.

Livestream

Wel graag meekijken met de Canal Parade maar liever niet naar Amsterdam? Niet getreurd: NH Nieuws zendt de hele dag een livestream uit waardoor jij gewoon kan meegenieten. Klik hier om mee te kijken!

Hoe wordt het weer?

Wie vandaag uit het raam kijkt, gelooft het misschien niet, maar het blijft morgen waarschijnlijk droog. Volgens Weeronline wordt het rond de 20 graden en komt de zon af en toe kijken. Perfect weer om de parade te aanschouwen dus!

Welke boten varen er mee?

Er varen dit jaar 80 boten mee met de Canal Parade. Eén van die boten is de boot van NH Radio, waar niet alleen medewerkers meevaren, maar ook de roze helden die wij deze week hebben uitgelicht op onze website en op de radio. Mensen die alvast willen weten wat ze kunnen verwachten kunnen de deelnemers hier bekijken.

Wat kan ik nog meer doen tijdens Pride in Amsterdam?

Iedereen kent de Canal Parade wel, maar tijdens Pride in Amsterdam zijn er nog genoeg andere dingen te doen voor mensen die niet zo van de drukte houden of graag eens iets anders willen zien. Zo wordt er in het Rijksmuseum een speciale Roze Rijks Rondleiding georganiseerd, waarin de geschiedenis van homoseksualiteit in Nederland wordt belicht aan de hand van kunstwerken.

Ook in Artis wordt een speciale rondleiding georganiseerd die in het teken staat van homoseksualiteit in het dierenrijk. Wist jij bijvoorbeeld dat homoseksualiteit is waargenomen bij maar liefst 1.500 diersoorten?

Verspreid door Amsterdam worden tijdens Pride een hoop straatfeesten georganiseerd. Morgen kan je bijvoorbeeld terecht op de Westermarkt, op de Dam en op het Stoperaplein. Bekijk hier het overzicht van straatfeesten in Amsterdam tijdens Pride.

Het overzicht van andere evenementen is hier te vinden.