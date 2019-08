Twee inbrekers op heterdaad betrapt in Den Helder

DEN HELDER - Twee inbrekers zijn gisterochtend op heterdaad betrapt toen ze probeerden in te breken in een woning aan de Brikstraat in Den Helder.

De politie kreeg rond 09.15 uur een melding dat een man probeerde in te breken in een woning, terwijl een andere man op de uitkijk stond bij een busje. Getuigen hadden het tweetal even daarvoor samen door een steeg zien lopen.

Toen agenten bij de woning aankwamen, hoorden ze gerinkel. Daarop besloten ze naar binnen te gaan. In de woning werd vervolgens de eerste man opgepakt, kort daarna kon ook de tweede man bij het busje worden aangehouden.

Het gaat om mannen van 33 en 44 jaar uit Den Helder. Ze zijn meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.