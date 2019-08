Blauwalg gevonden in water van Haarlemmermeerse Bos

HOOFDDORP - In het water van de Haarlemmermeerse Bosplas is blauwalg aangetroffen. Mensen worden geadviseerd er niet te zwemmen.

Met ingang van 1 augustus geldt er een negatief zwemadvies, meldt de gemeente Haarlemmermeer op de website. Bij de plassen wordt gewaarschuwd voor de blauwalg met borden. Volgens de gemeente wordt de kwaliteit van het water de komende tijd nauwlettend in de gaten gehouden.

Volgens Rijkswaterstaat zit blauwalg altijd in het water, maar kan het een giftige stof uitscheiden als de cellen knappen. Het water kleurt dan groenig, in bepaald licht kan het blauw lijken. Zwemmen in water dat veel blauwalg bevat kan gevaarlijk zijn.

Giftige stof

Door het zwemmen ademen mensen de giftige stof in, waar ze maag- en darmklachten van kunnen krijgen. Ook kan er huidirritatie optreden. Daarnaast is het ook voor huisdieren gevaarlijk, het is dus raadzaam om ook honden niet te laten zwemmen in water met blauwalg.