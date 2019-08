In been geschoten man strompelt naar huis in Amsterdam

AMSTERDAM - Een man in Slotermeer in Amsterdam is vannacht bij een schietincident in zijn been geschoten. Desondanks slaagde hij er zelf naar zijn woning in de Henri Borelstraat te lopen.

Het schietincident vond plaats op de Burgemeester De Vlugtlaan, tussen 01.00 uur en 02.00 uur vannacht. Het slachtoffer is bij zijn woning vervolgens door een ambulance mee naar het ziekenhuis genomen. Daar is hij geopereerd.

De politie doet onderzoek naar het voorval, maar heeft het slachtoffer nog niet kunnen spreken. Daarom is nog weinig bekend over wat er precies is voorgevallen.