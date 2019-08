Al 37 jaar vermiste Ansje uit Haarlem mogelijk gevonden in Verenigde Staten

HAARLEM - Het was 1982 toen Ansje Neeft, oorspronkelijk Haarlemse, verdween vanuit haar woonplaats Brussel. Ze vertrok met haar vierjarige zoontje naar Engeland en zijn daar spoorloos geraakt. Amerikaanse rechercheurs denken haar nu gevonden te hebben in Saline County in de staat Kansas.

Dat meldt het Noordhollands Dagblad. Zij spraken de moeder van de vermiste vrouw, die tussen hoop en vrees leeft. Haar dochter vertrok op 22 juli 1982 halsoverkop vanuit haar woonplaats Brussel naar Engeland. Haar man was van Algerijnse afkomst en volgens haar moeder 'een nette en aardige man'.

In Engeland zou Ansje terecht zijn gekomen in een blijf-van-mijn-lijfhuis. Niet omdat ze bedreigd werd, maar omdat ze geen andere plek had waar ze terechtkon. Haar broer Cor zou daar nog langs zijn geweest, maar heeft geen gehoor gekregen. Daarna bleef het lang stil rond Ansje.

'Jane Doe'

In het Amerikaanse Saline County hebben ze vier jaar later te maken met een omgekeerd mysterie. In 1986 werd daar het lichaam van een vrouw gevonden. Deze 'Jane Doe' (een standaard naam die door Amerikaanse politie wordt gegeven aan ongeïdentificeerde vrouwen) werd gevonden onder een viaduct in een klein laagje water. Ze zou vermoord zijn. Ze zag er verzorgd uit, had dure nepnagels en droeg kleding die niet uit de streek kwam. Een groot mysterie voor de lokale rechercheurs.

Het Amerikaanse televisiestation KWCH12 meldt dat de internationale politieorganisatie Interpol nu onderzoekt of er een match is tussen Ansje en het lichaam van de onbekende vrouw dat in 1986 werd gevonden. De lokale rechercheurs zouden hebben gevraagd om verder DNA-onderzoek te doen. Het is niet duidelijk waar dit op gebaseerd is, want Interpol kon geen verdere informatie geven.

Het resultaat van het DNA-onderzoek laat nog zeker een paar maanden op zich wachten. De lokale sheriff Roger Solan vertelt bij de zender dat het "te hopen is of het onderzoek gaat helpen bij de zoektocht".

Terughoudend

Broer Cor Neeft vertelt aan het Noordhollands Dagblad dat hij terughoudend is met hopen. "Ik heb ook een reconstructiefoto gezien, die wellicht van mijn zus zou zijn. Maar ik herken haar daar niet in. Veel is voor ons ook onduidelijk."

Ook is het voor hem niet duidelijk waarom de kinderen van Ansje nooit op zoek zijn gegaan naar hun familie. "Als de betreffende vrouw in Kansas daadwerkelijk, tegen onze verwachtingen in, toch als mijn zus wordt geïdentificeerd, gaat onze aandacht direct uit naar onze twee neefjes. Iedereen, ook Ansje, is en blijft altijd welkom in onze familie."