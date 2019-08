Verwarde man Bovenkarspel zette eerst Action op stelten

BOVENKARSPEL - De verwarde man die eergisteren voor commotie zorgde in een flatgebouw aan de Zonnedauw in Bovenkarspel, heeft eerder op de dag de gemoederen beziggehouden in de Action in hetzelfde dorp.

Dat meldt het Noordhollands Dagblad. De politie heeft bevestigd dat de man ondanks een winkelverbod toch in de Action kwam, waarna hij zich hevig verzette tijdens zijn arrestatie. De politie trad hierbij terughoudend op omdat ze bang waren dat de man ze mee zou sleuren in een val van de roltrap.

Later op de dag zou hij zijn vriendin bedreigd hebben, met een zwaard gezwaaid hebben en gedreigd hebben de gaskraan open te draaien. De politie zette een arrestatieteam in om de man uit zijn woning te krijgen, de politie bevestigde eerder aan NH Nieuws dat dat alleen uit voorzorg was en dat de man is meegenomen om te kijken wat voor zorg er aan hem geboden kon worden.

Over de exacte toedracht doet de politie geen uitspraken. Volgens de woordvoering is de man patiënt en inmiddels opgenomen.