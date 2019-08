Auto brandt uit op parkeerplaats in Bussum

BUSSUM - Aan de Koekoekslaan in Bussum is vannacht een auto uitgebrand.

De brandweer rukte uit voor een autobrand in een Mercedes, die over twee plekken geparkeerd zou hebben gestaan. Daarnaast stond de auto geparkeerd onder een aantal bomen, waardoor de brandweer snel is gaan blussen.

Nadat de brand geblust was begon een zoektocht naar de kentekenplaat van de auto. Eén van de twee werd uiteindelijk teruggevonden. Meerdere getuigen en omstanders zijn gehoord door de politie.

Het is niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan.