Nienke uit Schoorl pakt twee grote surfprijzen tijdens wedstrijden in Portugal en Spanje

SCHOORL - Een bijzondere prestatie voor het Nederlandse golfsurfen: Nienke Duinmeijer uit Schoorl heeft zilver gepakt tijdens het Europees Kampioenschap in Portugal. Extra knap: nog geen 24 uur later bewees ze nogmaals dat ze het surfen aardig onder de knie heeft, want tijdens een ander groot toernooi in Spanje pakte ze goud.

Van 19 tot en met 28 juli was een Nederlandse golfsurfdelegatie - onder wie Nienke - in het kustplaatsje Santa Cruz in Portugal om deel te nemen aan het EK. Het zag er even naar uit dat Nienke het individuele onderdeel longboarden zelfs zou afsluiten met goud, maar in de laatste paar seconden veroverde haar Italiaanse tegenstander toch de titel.

Twee medailles in 24 uur

De Schoorlse nam de zilveren medaille in ontvangst, maar had niet veel tijd om daar van te genieten, zo schrijft De Duinstreek. Een dag later stond het Salinas Longboard Festival in Spanje gepland en op deze prestigieuze wedstrijd wilde de surfster niet ontbreken. Ze reisde direct door naar Spanje en won daar de gouden plak. "Niet normaal. Twee keer op het podium in 24 uur maak je niet vaak mee!"

"Het was een ontzettend toffe en intense week", vertelt ze aan de krant. "Het waren uitdagende omstandigheden voor het longboarden. De golven waren erg krachtig en soms onvoorspelbaar. Zeker geen makkelijke wedstrijd en een uitdaging om in deze omstandigheden ook te kunnen laten zien wat je in huis hebt."

Zesde plek

Het Nederlandse team, dat met acht surfers naar het zuiden van Europa vertrok, wist uiteindelijk de zesde plek op de landenranglijst te veroveren.