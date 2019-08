Twee aanhoudingen na 'flinke vechtpartij' met gewonde in centrum Hoofddorp

HOOFDDORP - Bij een vechtpartij op het Burgemeester van Stamplein in het centrum van Hoofddorp is vanavond iemand ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer is met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het slachtoffer ook verdachte is en daarom is aangehouden. Hoeveel mensen er betrokken waren bij de vechtpartij is bij de politie nog niet bekend, maar de woordvoerder laat weten dat er in totaal twee verdachten zijn opgepakt.

Het geweld zou hebben plaatsgevonden in of voor de vestiging van supermarkt Dirk van de Broek op het plein. De politie kwam met meerdere teams ter plaatse. Getuigen telden uiteindelijk negen politievoertuigen. Ook een ambulance kwam naar het plein.

Op hoofd geslagen

De gewonde verdachte heeft tegenover de politie verklaard dat er met een voorwerp op z'n hoofd is geslagen, zo laat de woordvoerder weten.

Een getuige laat weten dat het om een 'groepje mannen gaat dat daar altijd voor de deur bivakkeert'. "Een van de mannen schold een agente uit voor kankertrut, en was duidelijk onder invloed. Hij werd gearresteerd en afgevoerd."