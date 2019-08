Grote zorgen in Petten: 112 onbereikbaar door dramatische KPN-verbinding

PETTEN - De KPN-verbinding voor mobiele telefoons in Petten was altijd al slecht, maar sinds een paar weken nóg dramatischer. Onder de inwoners groeit de zorgen: de slechte verbinding heeft al voor levensgevaarlijke situaties gezorgd. In sommige delen van het dorp is er zelfs helemaal geen bereik.

Hoe het kan dat de verbinding opeens slechter is geworden, is onbekend. Maar dat het gevaarlijk is, is voor ondernemer Daphne Adriaanse wel duidelijk.

"Afgelopen dinsdag had ik een klant in de stoel, een wat oudere man en die werd onwel", vertelt ze tegen NH Nieuws. "Dat zag er best wel ernstig uit, dus we hebben 112 gepoogd te bellen met drie verschillende telefoons. We kregen op geen enkele telefoon bereik."

Met de man is het gelukkig goed afgelopen, maar het kan natuurlijk ook flink mis gaan. Ook bij inwoonster Angeline de Boorder zijn de zorgen groot. "Ik heb zelf een dochter en zij is hartpatiënt. Dat gaat goed, maar het kan ook in één keer omdraaien en dan heb ik hulp nodig. Als ik 112 niet snel genoeg kan bereiken, dan zou ze eraan kunnen overlijden."

Creatieve oplossingen

Sommige inwoners proberen tot het bereikprobleem is verholpen op creatieve wijze alsnog bereikbaar te blijven. "Op het ogenblik kan ik alleen via wifi bellen met m'n eigen telefoon", vertelt Ron Ruijn, die voor zijn werk bereikbaar moet blijven. "Ik heb ook nog een telefoon van mijn werk, maar daarop moet ik ook maar via wifi bellen."

Reactie KPN

KPN heeft inmiddels in een reactie laten weten dat er "verschillende initiatieven worden uitgerold" om te verbinding in het dorp te verbeteren. Welke initiatieven dat zijn, is op dit moment nog niet duidelijk.

Ook kan KPN nog geen datum noemen waarop de dekking zal verbeteren.