Politie Zaanstreek neemt briefopener in beslag: "Hij wilde zich kunnen verdedigen"

ZAANDAM - Behalve om enveloppen mee te openen kun je een briefopener ook gebruiken om jezelf mee te verdedigen. Toch is het niet slim om dat argument te gebruiken als de politie je vraagt waarom je een briefopener in de auto hebt liggen.

Een gecontroleerde automobilist in Zaandam deed dat vannacht wel, en is daarom nu zijn briefopener kwijt. "Deze persoon had een briefopener bij zich om zich eventueel in een gevecht te kunnen verdedigen. Ongewenst dus", schrijft de politie Zaanstreek in een Facebook-post.

Behalve de briefopener nam de politie bij de preventieve fouilleeractie in het centrum van Zaandam ook twee messen en een boksbeugel in beslag. In totaal werden 29 voertuigen doorzocht en 51 mensen gefouilleerd.

Pepperspray en vals geld

Later in de nacht werden in Poelenburg nog eens 25 auto's doorzocht en 58 mensen gefouilleerd. Ook bij die actie werden 'meerdere kleine messen aangetroffen'. Een persoon had pepperspray bij zich, en is daarom aangehouden en overgebracht naar het bureau.

Een 22-jarige Utrechter had geen wapens bij zich, maar wel 'een grote hoeveelheid vals geld'. Ook hij is aangehouden. Het valse geld is in beslag genomen, wordt onderzocht en zal uiteindelijk worden vernietigd.