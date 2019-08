Amsterdamse homopriester in beroep tegen ontslag: "Nog nooit zo keurig celibatair geweest"

AMSTERDAM - De homoseksuele priester Pierre Valkering gaat in beroep tegen zijn ontslag als pastor van de Vredeskerk in Amsterdam. Het besluit om hem te schorsen omdat hij het celibaat heeft geschonden, is volgens hem te kort door de bocht. "De bisschop is een slager die zijn eigen vlees keurt."

Dat zegt Valkering tegen AD.

Eind maart, tijdens de viering van zijn 25-jarig jubileum als priester presenteerde Valkering onverwacht zijn autobiografie met de titel 'Ontkleed niet naakt'. In zijn boek is hij openhartig over zijn worsteling met het celibaat en zijn verleden als praktiserend homoseksueel: hij bezocht darkrooms, homosauna's en openbare ontmoetingsplaatsen en was verslaafd aan porno.



De bisschop heeft er geen probleem mee dat Valkering 'een soort openbare biecht' heeft gehouden, zo laat het bisdom Haarlem-Amsterdam in een schriftelijke reactie aan de krant weten. "Maar wel met de wijze waarop." Het bisdom doelt op het gebrek aan overleg over zijn onthullingen, al vermoedt Valkering dat het dan op een fiasco was uitgelopen. "Als ik dit van tevoren met het parochiebestuur had besproken, zou het zijn misgelopen."

Valkering zegt dat hij al zestien jaar niet meer in darkrooms of homosauna's komt, en - sinds hij besloot zijn autobiografie uit te geven - geen porno meer kijkt. "Ik word nu louter afgerekend op de schending van het celibaat. Het bisdom beweert dat ik ook niet bereid ben daarnaar te leven. Maar ik ben nog nooit zo keurig celibatair geweest als in deze fase van mijn leven."

Wanneer het beroep tegen zijn ontslag in behandeling wordt genomen is nog niet bekend. Valkering acht de kans op eerherstel klein. "In de kerk is geen scheiding van machten. Alle macht ligt bij de bisschop."