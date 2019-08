Zeeburgertunnel richting Zaanstad vannacht dicht voor herstel kapotgereden ventilatoren

AMSTERDAM - De Zeeburgertunnnel gaat vannacht opnieuw dicht omdat een vrachtwagen dinsdagavond in de tunnel vier ventilatoren kapot reed. Rijkswaterstaat sluit de tunnelbuis richting Zaanstad af voor verkeer.

De rijbanen blijven tot 05.00 uur dicht. Vanaf dan kan er weer door de tunnel richting Zaanstad worden gereden, maar is er wél een rijstrook minder. Tot die tijd kan het verkeer omrijden via de A10 West/Zuid/Oost.

Wanneer de buis weer in zijn geheel gebruikt kan worden, is nog niet bekend. Volgens Rijkswaterstaat is de hinder beperkt in verband met de vakantieperiode.

Hoge vrachtwagen

Vrachtwagens mogen volgens Europese regelgeving niet hoger zijn dan vier meter. De vrachtwagen die dinsdag door de tunnel reed was hoger, maar had volgens de regels een ontheffing aangevraagd. De RDW had een ontheffing verleend en een route aangewezen met daarbij de instructies welke rijstrook hij moest gebruiken. Hij mocht daarom door de tunnel, maar reed over de verkeerde rijstrook.