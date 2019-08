Piepjonge kitten gedumpt in ondergrondse afvalcontainer: "Beestje zat in afgesloten zak"

SCHAGEN - In een ondergrondse afvalcontainer in Schagen is een kitten van slechts een week of vijf oud gevonden. Het dier zat in een afgesloten vuilniszak en is, volgens de Dierenambulance, zonder twijfel gedumpt. "Ontzettend sneu!"

Een oplettende buurtbewoner belde vanmiddag met de vrijwilligers van Dierenambulance. Hij zou gemiauw hebben gehoord vanuit de container en vertrouwde het niet. "Wat volgde was een moeilijke klus, samen met afvalbedrijf HVC", aldus beheerder Lettie Stronk.

Viezigheid

De kitten zat namelijk op een diepte van zo'n twee meter. "Hij heeft dus ook nog een gigantische val gemaakt. We hebben met een stok eerst heel veel viezigheid weggevist, voordat we bij hem konden komen. Gelukkig maakte hij ondertussen geluid en konden we daarop afgaan."



Na een tijdje werd het beestje gevonden. "Hij was wat vies, maar maakt het verder goed", aldus Lettie. "We gokken dus dat-ie niet heel lang in de bak heeft gezeten, anders was de kans op uitdroging groter geweest. We hebben het katertje naar de opvang in Tuitjenhorn gebracht. Hij heeft wat melkbrokjes gehad en is nu aan het bijkomen."

De Dierenambulance heeft de politie ingeschakeld om te achterhalen wie de kitten heeft gedumpt. "En zij nemen het heel serieus", vertelt Lettie aan NH Nieuws. "Ze gaan de dader proberen te vinden. En wij zoeken in de tussentijd naar een nieuw huisje voor dit arme diertje."