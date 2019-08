Hoe zit het met de bereikbaarheid tijdens EK Wielrennen in Alkmaar?

ALKMAAR - Aankomende woensdag is het zover. Dan racen de beste wielrenners van ons continent door de straten van Alkmaar Een groot evenement als het EK Wielrennen zorgt voor een flinke drukte in de stad. Om te voorkomen dat er chaos ontstaat, is er een overzicht gemaakt hoe je de stad het beste kan bereiken.

De organisatie heeft in ieder geval al laten weten dat de hele stad voor iedereen de hele week 'gewoon' toegankelijk is. Bezoekers van de stad moeten echter wel rekening houden dat parkeren in de buurt lastig is.

Waar moet je parkeren?

Bijna alle grote parkeergarages in de stad zijn gesloten. De garage van de brandweer is wel de hele week open voor gebruik. Ook de garage bij Schelpenhoek en bij de Singel zijn te gebruiken.

Bekijk hieronder het parcours:

Rondom de stad zijn er verschillende locaties waar je de auto kunt parkeren. Maar ook in de buurt van de binnenstad - bij bedrijventerrein Overstad - is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Op de parkeerlocaties aan de rand van de stad - bij de Olympiaweg en het AFAS Stadion - zijn fietsen beschikbaar.

Fietsparkeerplaats

Mensen die daar de fiets pakken, kunnen die vlak bij de stad weer kwijt op speciale fietsparkeerplaatsen. Vanaf daar is het nog een klein stukje lopen om de wielrenners van dichtbij te aanschouwen.

Lees ook: Het EK Wielrennen in Alkmaar: vijf belangrijkste vragen en antwoorden

Het parcours gaat natuurlijk dwars door de stad heen. Om het voor het winkelend publiek toegankelijk te houden, zijn er speciale overgangen gemaakt. Op die manier kan je 'ongestoord' niet bezig zijn met het wielrennen.

Busroutes

De hele week zal de dienstregeling van Connexxion aangepast rijden. De vervoerder raadt mensen aan om vanaf vandaag hun reis al in te plannen in de gebruikelijke apps. De grootste verstoring zit in lijn 2. Tussen het Station en Koelmalaan rijden de gehele dag twee keer per uur bussen en via een deels andere route. Daardoor vervallen de haltes Kerkplein, Heul, Ritsevoort, Nassaulaan, Metiusgracht, Noordwest Ziekenhuisgroep en Vierstaten.

Mensen die naar het ziekenhuis moeten reizen volgende week via lijn 1 richting De Hoef. Tussen halte Vincent van Goghlaan en ziekenhuis rijdt de tijdelijke lijn 112.

Voor de gehele bereikbaarheid kun je op deze kaart kijken.