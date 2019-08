Voormalige seksclub Middenmeer weer opengebroken: politie surveilleert vaker

MIDDENMEER - De voormalige seksclub aan de Brugstraat in Middenmeer is weer opengebroken door onverlaten. Dat laat de gemeente Hollands Kroon weten aan NH Nieuws. Het al jaren leegstaande gebouw is daarom weer dichtgetimmerd. Bovendien heeft de politie toegezegd in de toekomst vaker te gaan surveilleren.

"Het is opgenomen met de jongerenwerkers en de wijkagent", vertelt gemeentewoordvoerder Noortje Slot. "En zij nemen het mee in hun werk. Verder worden er geen preventieve maatregelen genomen."

Nadat er vorige maand brand uitbrak in het pand, waarschuwde een naastgelegen winkelier dat er regelmatig ongure zaken in het gebouw gebeuren. "Toen de seksclub er nog zat, was alles goed geregeld. Er was toezicht. Maar sinds het leegstaat, wordt er ook niet meer gecontroleerd. Het is van binnen helemaal kort en klein geslagen."

Ook het oude sauna-huisje achterin de tuin wordt niet overgeslagen. Volgens de winkelier hebben jongeren daar geregeld seks. Haar man zei vorige maand al tegen een verslaggever van NH Nieuws dat hij dit ook denkt. In het gebouwtje zag hij matrassen en slipjes.

Het pand wordt telkens dichtgetimmerd, maar elke keer komen er weer jongeren binnen. De brand, vorige maand, was voor de buren de druppel: ze wilden dat de gemeente iets aan de situatie ging doen. In reactie daarop gaf de gemeente aan dat de locatie 'niet bekend was als hangplek of overlastplek'. "We zoeken uit of het iets structureels is en of we iets aan de situatie kunnen doen", zei ze eerder. Dat blijkt nu zo te zijn, waardoor er vaker wordt gesurveilleerd.

Bekijk hieronder de reportage die NH Nieuws vorige maand maakte naar aanleiding van de brand: