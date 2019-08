Schrijver Willem Meiners is overtuigd: “President Abraham Lincoln had Hoornse voorouders”

HOORN - De Amerikaanse president Abraham Lincoln (1809-1865) had mogelijk West-Fries bloed: Hoorns bloed welteverstaan. Schrijver Willem Meiners, die van oorsprong uit Nederland komt maar al dertig jaar in Amerika woont, heeft dit deze week ontdekt wat veel reacties heeft losgemaakt.

"We hadden het kunnen weten vanwege zijn lengte. Abraham Lincoln was 1.93 meter lang. Dutch dus", schrijft Willem Meiners op zijn Facebookpagina. Toen Meiners begin dit jaar zijn boek uitbracht over de vele Nederlandse invloed in Amerika, kreeg hij de vraag hoe de familiebanden van president Abraham Lincoln lopen. Zo kwam hij uit bij Jan Pietersen Haring, geboren in 1633 in Hoorn.

Van Haring naar Herring

"Historici zijn altijd blijven steken op die middelste naam. Maar vaak is in Amerika iemands middle name de achternaam van moeder, oma of opa", aldus Meiners. Op die manier ontdekte hij dat de oma van de vaders kant van Lincoln namelijk Bathseba Cofer Herring heette. Zes generaties zouden er tussen zitten, waarbij de naam Herring volgens Meiners afgeleid is van de naam Haring.

Om erachter te komen wie Jan Pietersen Haring (1633) was, klopt NH Nieuws aan bij Vereniging Oud Hoorn waar we - ironisch maar waar - spreken met de voorzitter: Jan Haring. "Er zijn ontzettend veel Haringen, dus of er een directe link is, valt niet te zeggen", legt hij uit. Ook in het dertig jaar oude familieboek heeft hij het nog niet terug kunnen vinden.



Zeeheld Jan Haring

De meest bekende Haring uit de geschiedenis van Hoorn is misschien wel de zeeheld Jan Haring, van de Slag op de Zuiderzee in 1573. Maar zo ver gaat het familieboek van voorzitter Jan niet terug. Toch is het niet onwaarschijnlijk dat de naam Haring op den duur in Herring zou zijn veranderd. "Vroeger konden mensen slecht schrijven, dus schreven ze op wat ze hoorden."

De familienaam Haring komt van oorsprong uit de visserij en is afgeleid van de vis Haring. Wat op z'n West-Fries weer als 'Heering' werd uitgesproken. Jan vertelt hoe er allerlei varianten de kop op staken: "Van Haaring, Haring, Häring tot Hering".

Onderzoek

Het zou volgens Meiners de negende Amerikaanse president zijn met Nederlandse voorouders. Maar of die banden daadwerkelijk te herleiden zijn naar de familienaam Haring, is de vraag. Volgens de Hoornse kunsthistoricus John Brozius is er geen link mogelijk met zeeheld Jan Haring, want die zou geen vrouw of erfgenamen hebben.

Maar Brozius sluit niet uit dat president Lincoln wel degelijk Hoornse voorouders zou kunnen hebben. "Het lijkt erop dat er een goede claim is dat Lincoln een vrouwelijke lijn Nederlandse voorouders heeft gehad". Verder onderzoek van de geboorteplaats van Jan Pietersen Haring (1633), de Grote Havensteeg, zou volgens Brozius mogelijk wat op kunnen leveren. "Ondanks dat de archieven online zijn te raadplegen, is het een megaklus. Maar misschien wordt iemand verleidt de relatief onbekende Hoornse connectie met Lincoln eens grondig te onderzoeken."