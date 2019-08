Onzekerheid leidt tot onrust bij wijktuin Ons Buiten in Haarlem

HAARLEM - Bouwplannen van de gemeente Haarlem zorgen voor de nodige onrust bij wijktuinencomplex Ons Buiten. De gemeente wil huizen neerzetten op het complex waar nu nog 185 wijktuinen gevestigd zijn.

Het gaat Marja Oosterbroek aan het hart dat de wijktuin wellicht plaats moet maken voor woningen. Ze beheert al meer dan tien jaar een tuintje en hoopt daar nog vele jaren van te kunnen genieten. "Waar het ons om gaat is om de tuin te behouden."

Oosterbroek snapt niets van de plannen van de gemeente. "De gemeente heeft zelf een soort klimaatakkoord gesloten waarin stond: 'duurzaam doen is niet bouwen in het groen'. Dus ik denk dat we hier zeker wel een punt hebben."

Talloze leuzen op papier

Daarom besloot ze over te gaan tot actie. Op haar grond in de tuin plaatste ze enkele leuzen als: '70 procent van de insecten kwijt, onze tuinen zijn biodiversiteit'. En ook 'de egel, de steenmol en de bonte specht, in onze tuinen komen ze echt tot recht'. En zo heeft ze er nog wel een aantal hangen. Naar eigen zeggen heeft ze dit gedaan om de 'mensen wakker te schudden'.

Storm in een glas water

Volgens Nico van Steijn, bestuursvoorzitter van Ons Buiten, is de hele onrust een storm in een glas water. "Ik ben er heel erg pissig over, maar tegelijkertijd moet ik ook de rust bewaren. Ik ga niet in discussie met mensen hier, want dat heeft geen enkele zin. Ik weet ook niet wat ik moet zeggen, omdat er ook niets is."

De gemeente heeft naar zijn weten nog geen concrete plannen om het complex plat te gooien en zegt zelfs dichtbij een nieuwe overeenkomst te zijn. Dat zou betekenen dat Ons Buiten nog minimaal vijf jaar op het terrein kan blijven.

Onrust bij ledenvergadering

Ondanks de geruststellende woorden van Van Steijn is het toch onrustig op Ons Buiten. Tijdens een ledenvergadering liep het behoorlijk uit de hand tussen een aantal aanwezigen en er zijn ook her en der ongeregeldheden geweest. Het bestuur heeft dan ook besloten om per 1 september af te treden.

In september wordt een bijzondere ledenvergadering gehouden, die een nieuw bestuur kiest. Tot die tijd handelt het afgetreden bestuur alleen nog de lopende zaken af.