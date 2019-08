Emotionele dag voor slachtoffers van René V.: "Hij zag vrouwen als jachttrofee"

ALKMAAR - Hardlopers die besloten samen te gaan joggen uit angst om neergestoken te worden en jonge meiden die ‘s avonds niet meer alleen over straat mochten: de aanvallen van de 23-jarige René V. uit Julianadorp op vier vrouwen zorgden vorig jaar voor veel onrust in de regio. Vandaag stond hij voor de rechter. "Voor slachtoffers is het heel erg emotioneel om hier te zijn", aldus advocaat Liesbeth Diesfeldt.

René V., kaal hoofd, stevig postuur en oorbelletjes, werd op 24 april aangehouden. Hij bekende meteen en vertelde dat het nooit zijn bedoeling is geweest om de vrouwen te verwonden of te doden. De vrouwen werden eerst aangereden en vervolgens gestoken met een scherp voorwerp. Hij zei dat hij ze wilde laten schrikken en deed het voor de kick. Hij raakte er ook opgewonden van.

Vragen

Voor slachtoffers is het volgens advocaat Diesfeldt, die een van de slachtoffers uit Castricum bijstaat, een geruststelling dat V. bekend heeft. Toch blijven ze met veel vragen zitten. "Hoe is hij tot deze daad gekomen? Wat is de trigger geweest dat hij deze vrouwen als een soort jachttrofee heeft gezien? Hij wilde ze schrik aanjagen, maar dat kan ook met een waterpistool. Hij was doelbewust op rooftocht en heeft een steekwapen gebruikt. Dat is niet te bevatten."

Tijdens de zitting blijkt dat V. meer slachtoffers heeft gemaakt. Zo reed hij in november vorig jaar een vrouw aan. Daarna is hij ervandoor gegaan. Ook wordt hij verdacht van bedreiging en stalking.

Hij ging naar een psycholoog, maar hield daar zijn mond over de aanvallen. "Dat was vanwege angst en schuldgevoel, ik durfde niet naar mezelf in een spiegel te kijken", zo verklaarde hij. De Julianadorper zegt spijt van alles te hebben en werkt mee aan een onderzoek naar zijn geestelijke gesteldheid.

Spreekrecht

Veel slachtoffers hebben vandaag aangegeven tijdens de inhoudelijke zitting op 17 oktober gebruik te willen maken van het spreekrecht. "Mijn cliënt is mentaal heel sterk", aldus Diesfeldt. "Ze overweegt ook een slachtofferverklaring voor te lezen. Het geeft vaak een stukje bevrijding op het moment dat je durft te praten en durft te vertellen hoe je voelt en wat het met je gedaan heeft."

Waarom noemde NH Nieuws hem 'SUV-steker'?

NH Nieuws volgt deze zaak vanaf de eerste steekpartij op 26 november 2018. Al vrij snel werd er een signalement verspreid: de dader zou vermoedelijk rijden in een grijze SUV-auto. Inmiddels blijkt dat ook veel slachtoffers hebben verklaard dat René V. juist in een kleine, zwarte auto zou hebben gezeten. Om verwarring te voorkomen, gebruiken we daarom de naam SUV-steker niet langer in onze berichtgeving.