Ziekenhuizen in Den Helder en Alkmaar zitten vol en moeten operaties afzeggen

ALKMAAR - De Noordwest Ziekenhuisgroep heeft te maken met een ‘vol beddenhuis’. Daardoor moet het ziekenhuis, met vestigingen in Den Helder en Alkmaar, vandaag meerdere operaties afzeggen.

De reden hiervoor is dat er de afgelopen dagen heel veel patiënten zijn opgenomen die acute zorg nodig hadden. Dit aantal ligt veel hoger dan normaal gesproken in deze tijd van het jaar.

Het is volgens een woordvoerder van het ziekenhuis niet duidelijk waar deze zorgelijke stijging vandaan komt. "Het is bij bijna alle afdelingen drukker", vertelt ze tegen NH Nieuws. "Een verklaring daarvoor hebben we niet, maar het lijkt alsof meer ziekenhuizen er last van hebben."

Nieuwe operatiedatum

De komende dagen wordt het OK-programma aangepast. Van alle operaties die ingepland staan wordt een aantal afgezegd. "We kijken uiteraard zorgvuldig voor welke patiënten we de operatie veilig en verantwoord kunnen uitstellen en we plannen voor deze patiënten zo spoedig mogelijk een nieuwe operatiedatum in", zo staat te lezen op de website van NWZ.

"De patiënten bij wie de operatie niet kan doorgaan, bellen wij persoonlijk af. Dat doen we uiterlijk 1 dag van tevoren. Het nemen van deze maatregelen is helaas noodzakelijk om ervoor te zorgen dat we patiënten die acute zorg nodig hebben kunnen blijven opvangen."

Het ziekenhuis laat in een update weten dat de operaties die gepland staan voor morgen gewoon doorgaan. Mocht de drukte weer toenemen, dan wordt er gekeken of maatregelen noodzakelijk zijn.