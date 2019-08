Claimorganisatie: 'gedupeerde passagiers Schiphol hebben recht op 25 miljoen compensatie'

SCHIPHOL - Aviclaim zegt financiële compensatie te gaan eisen voor de passagiers die getroffen zijn door de brandstofproblemen op Schiphol. De claimorganisatie stelt dat de Europese wetgeving zo is opgesteld dat passagiers luchtvaartmaatschappijen in dergelijke gevallen aansprakelijk kunnen stellen.

Als alle 65.000 gedupeerden compensatie eisen zou het gaan om een totaalbedrag van ongeveer 25 miljoen euro. Tot op heden is er onduidelijkheid over waar de getroffen passagier recht op hebben. Remco Bos, jurist bij Aviclaim, zegt dat de passagiers naast een vergoeding van de gemaakte kosten ook recht hebben op compensatie.

Lees ook: TNO gaat brandstofstoring Schiphol onderzoeken: "Naar verwachting voor einde jaar afgerond"

Dit is volgens Aviclaim vastgelegd in EU-wetgeving en de bedragen worden bepaald op basis van de afstand van de vlucht. Uiteindelijk hoeven de luchtvaartmaatschappijen deze kosten niet zelf te dragen. Het is aan hen de taak om deze schade te verhalen op de organisatie welke de problemen heeft veroorzaakt.

Compensatiepagina

Passagiers die problemen hebben ondervonden door de brandstofproblemen op Schiphol kunnen zich via een speciale pagina aanmelden om compensatie te claimen. De organisatie verwacht dat deze claims uiteindelijk in de rechtbank zullen worden beslist.