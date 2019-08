Blind stel wordt KFC uitgezet: blindengeleidehonden niet welkom

HOOFDDORP - Dat iets simpels als een hapje eten voor mensen met een beperking nog altijd niet even makkelijk is, bewijst het verhaal van de blinde Peter Waalboer. Hij en zijn -tevens blinde- vriendin werden eergisteren geweigerd bij de KFC langs de A4 bij Hoofddorp omdat zijn hulphond niet welkom was.

Peter (41) was dinsdag samen met zijn vriendin en een nichtje op weg van Amsterdam naar zijn woonplaats Leiden en wilde onderweg iets eten. Terwijl het drietal bij de bestelzuil bezig was, kwam een medewerker hen verzoeken weer naar buiten te gaan. Dat schrijft mediapartner HC Nieuws.

Lees ook: Hulphond nog vaak geweigerd bij winkel of restaurant: "Het maakt me zo boos!"

De reden: de hulphonden van de blinde Waalboer en vriendin waren niet welkom in het restaurant. "Ik vertelde uiteraard meteen dat het blindengeleidehonden waren en dat deze niet geweigerd mogen worden. Hierop bood de medewerker zijn excuses aan en hij liep weer weg."

Manager weigert

Maar daarmee was het verhaal nog niet voorbij. Even later kwam een tweede medewerker aanlopen, die opnieuw - ditmaal namens de manager - aangaf dat Waalboer en zijn gezelschap naar buiten moesten. Die weigerden, waarna uiteindelijk de manager zelf ten tonele verscheen.

Lees ook: Gezin met geleidehond geweigerd bij restaurant: "Boos, teleurgesteld en verdrietig"

"Hij wilde zijn zijn naam niet geven en verzocht ons op dwingende wijze ons eten buiten op te eten. Toen wij dat een weigering van geleidehonden noemden, gaf hij aan dat het slechts een verzoek was en dat hij ons niet weigerde."

Na wat heen-en-weergepraat kwam een nieuw argument op tafel. "Volgens de manager klaagden andere klanten over onze honden. Maar toen we vervolgens vroegen hoe vaak hij klachten had gekregen over blindengeleidehonden, moest hij toegeven daar nog nooit iets over te hebben gehoord."

Huilende vriendin

Uiteindelijk werd het Waalboer en zijn vriendin en nichtje toegestaan om binnen te eten, maar dan wel in een hoekje en alleen als andere klanten er geen last van zouden hebben. "Mijn vriendin stond inmiddels al bijna te huilen, dus we zijn maar vertrokken en hebben ergens anders gegeten."

Lees ook: Vermiste blindengeleidehond Dino gevonden door hardlopers

Het ging volgens de blinde Leidenaar echt puur om de honden. "Het is me wel eens vaker overkomen, maar niet zo heftig. Als ik uitleg hoe het zit, komt het meestal wel goed." Dat het personeel van de KFC minder behulpzaam was vindt Peter vooral frustrerend. "Hoe moet je als je een beperking hebt, je recht halen? Het is gewoon discriminatie."

NH Nieuws maakte eerder deze video over hulphonden die nog vaak geweigerd worden bij winkels of restaurants:

KFC Nederland heeft inmiddels laten weten het voorval te betreuren en met Waalboer in gesprek te willen. "Namens KFC bieden we onze excuses aan voor de vervelende situatie die is ontstaan. We begrijpen de reactie van meneer Waalboer en zien dit als een leerproces. Graag gaan we met hen in gesprek om op gepaste wijze onze excuses aan te bieden. Om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen zullen wij in het desbetreffende restaurant hier extra aandacht aan besteden."