Twee mensen gewond bij heftig ongeluk met rode cabrio

OVERVEEN - Vanmorgen zijn bij een eenzijdig ongeluk aan de Zeeweg (N200) in Overveen twee mensen gewond geraakt. Zij reden met een cabrio tegen een boom aan.

De Veiligheidsregio bevestigt dat er bij het ongeluk twee mensen gewond zijn geraakt. Eén van de inzittenden moest uit de auto gehaald worden door de brandweer.

In de eerste instantie werd een traumahelikopter opgeroepen om medische assistentie te bieden bij het ongeluk, maar deze werd later weer afgezegd. Het duo is wel overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. Op foto's is te zien dat de cabrio behoorlijk in de kreukels ligt.