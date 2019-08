Overvaller 'overvallen' door heldhaftige klanten Purmerendse kringloop

PURMEREND - Kringloop Noppes in Purmerend werd vanmorgen opgeschrikt door een man die zwaaiend met een mes de inhoud van de kassa eiste. Maar ver kwam de overvaller niet met zijn buit. De man had geen rekening gehouden met de heldhaftige klanten van Noppes.

De overvaller was naar buiten gerend naar zijn vluchtfiets. Maar het personeel en meerdere omstanders waren hem achterna gerend. Volgens een getuige kreeg de dader een stevige stomp in zijn gezicht van een klant en is vervolgens tegen de grond gewerkt.

De manage van van Noppes vertelt dat er verder niemand gewond is geraakt. Ook de inhoud van de kassa is in zijn geheel weer veilig in de kas beland. "Het personeel is wel erg geschrokken. Dit gebeurt ons gelukkig normaal nooit. Wie haalt het ook in zijn hoofd om een kringloop te overvallen?"