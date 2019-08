Nieuwbouwproject Texel geteisterd door vandalen: brand van gisteren was vierde poging

OOSTEREND - Het nieuwbouwproject op de plek van de voormalige boerderij De Bol aan de Zwinweg in Oosterend blijkt te worden geteisterd door vandalen: de brand van gisterochtend was maar liefst de vierde poging. Aannemer Harry Vlek van Frans Zegel Bouw begrijpt er niets van: "Wie doet zoiets in vredesnaam?"

De aannemer blijft door het gesmolten leidingwerk en andere onzichtbare schade weer met een flinke kostenpost achter, zegt hij tegen onze mediapartner Texelse Courant. "Beseft de dader wel wat hij veroorzaakt?"

Lees ook: Texel opgeschrikt door reeks branden: na hooibalen nu ook nieuwbouw doelwit

De politie gaat bij de brand van gisterochtend ook uit van brandstichting. De dader of daders verschafte zich toegang door het doorknippen van de ketting op het hek rond het bouwwerk. Binnen werd brand gesticht bij een partij ruiten die klaar stond voor montage.

Flinke schade

De vlammen sloegen hoog op, stucwerk is over een groot oppervlak vernield, het plafond zwartgeblakerd, evenals het houten raamwerk van het grote glazen oppervlak aan de noordzijde. "Een kunstwerk, waarvan ik nu niet kan zeggen of de schade nog is te repareren", meldt Vlek.

Veel zichtbare schade dus, maar waarschijnlijk is de schade die niet zichtbaar is aanzienlijk groter. De politie doet onderzoek.

De brand aan de Zwinweg volgde na een reeks nachtelijke branden van hooi- en strobalen. De Texelse boeren zeiden gisteren tegen NH Nieuws angstig maar alert te zijn. "De schrik zit er goed in", zei een bewoonster. "Je houdt je hart vast." Overigens was er vannacht weer een melding van een brand in De Cocksdorp. Dat bleek een hooibaal te zijn die de nacht eerder al was verbrand en weer voorzichtig bleek op te laaien. Verder is het rustig gebleven.