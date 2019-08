Weer messen en vals geld in beslag genomen bij politieactie in Zaandam

ZAANDAM - De politie heeft vannacht een grote zoekactie georganiseerd in de Nicolaasstraat en de wijk Poelenburg in Zaandam. Bij de actie zijn meerdere messen, vals geld en pepperspray in beslag genomen. Ook is iemand aangehouden voor rijden onder invloed.

De acties waren onderdeel van het 'preventief fouilleren' beleid dat Zaandam voert in de Russische buurt, het centrum en de wijk Poelenburg. De stadsdelen hebben een verhoogd veiligheidsrisico en bij eerdere acties werden al tientallen wapens in beslag genomen. Omdat de situatie nog niet genoeg verbeterd is heeft de gemeente toegezegd dat de buurten nog minimaal een half jaar onder verscherpt toezicht zullen staan.

Lees ook: Zaandam verlengt preventief fouilleren na vondst tientallen wapens

In de Nicolaasstraat werden 29 auto's en 51 mensen gecontroleerd. Hierbij zijn meerdere mensen in beslag genomen en is een 30-jarige man uit Krommenie aangehouden omdat hij met te veel alcohol op achter het stuur zat.

Pepperspray

In de wijk Poelenburg zijn 25 voertuigen en 58 mensen gecontroleerd. Ook hier werden meerdere messen aangetroffen, en werd een 22-jarige man uit Utrecht aangehouden die pepperspray en tientallen valse briefjes van 50 bij zich had.