Oproep Grootste Band van Nederland: wie schrijft de mooiste rocksong over Haarlem?

HAARLEM - De Grootste Band van Nederland gaat weer optreden in Haarlem. In juni 2020 zullen 500 muzikanten hun scheurende gitaren en bulderende drums op de Haarlemse Botermarkt laten klinken. Eén van de liedjes moet 'een catchy rocknummer' over Haarlem worden, maar dat moet nog geschreven worden.

De organisatie hoopt daarom dat veel singer-songwriters zich door de stad laten inspireren en liedjes insturen. De winnende song zal dan gespeeld worden door de Grootste Band van Nederland.

Lees ook: De Grootste Band van Nederland komt weer naar Haarlem

Terug van weggeweest

In 2016 was de eerste editie van de Grootste Band van Nederland, toen nog op de Grote Markt in Haarlem. In 2017 werd er opnieuw met honderden muzikanten samengespeeld, maar de productie werd eigenlijk te duur. Daarom bleef het de volgende jaren stil, maar voor 2020 staat er dus toch weer een optreden gepland. Een videoclip van 'DGBVN' met 'Rockin' in a free world' blijkt één van de redenen te zijn dat de band weer gaat spelen. Het filmpje werd meer dan een half miljoen keer op Youtube bekeken en de organisatie realiseerde zich toen dat Haarlem eigenlijk niet zonder 'DGBVN' kan.





Inschrijven

Op 7 juni 2020 moet het gaan gebeuren. Muzikanten kunnen zich vanaf vandaag inschrijven, er geldt een maximum aantal van vijfhonderd. Het thema van het optreden is 'vrijheid en vrede'. Het is dan 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde en in hetzelfde jaar viert Haarlem ook het 775-jarig bestaan. En hoe mooi zou het zijn als de band dan de nieuwe 'catchy rocksong' als kado aan de stad kan geven.