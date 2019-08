Slachtoffers deportaties NS kunnen vanaf maandag schadevergoeding aanvragen

AMSTERDAM - Slachtoffers van de Holocaust die door de Nederlandse Spoorwegen gedeporteerd werden, kunnen vanaf maandag een verzoek voor een financiële tegemoetkoming indienen. Datzelfde geldt voor directe nabestaanden van slachtoffers. Een onafhankelijke commissie die de regeling uitvoert heeft dat zojuist bekendgemaakt.

Aanstaande zaterdag staan er in nationale en internationale kranten advertenties waarin slachtoffers en nabestaanden op de hoogte worden gebracht van de regeling. Via de site van de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS kunnen belanghebbenden een aanvraag doen.

Treinritten naar Westerbork

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verzorgde de NS de transporten van Joden, Roma, Sinti, krijgsgevangenen en dwangarbeiders, in opdracht van de Duitse bezetter. De NS verdiende naar schatting 2,5 miljoen euro aan treinritten die veelal gingen naar kamp Westerbork. Vanuit daar werden mensen doorgevoerd naar nazivernietigingskampen zoals Sobibor en Auschwitz.

De ongeveer 500 nog levende Joden, Roma en Sinti die door de NS naar kamp Westerbork vervoerd werden kunnen aanspraak maken op een bedrag van 15.000 euro. Weduwen en weduwnaars krijgen een tegemoetkoming van 7500 euro en kinderen tussen de 5000 en 7500 euro. De NS verwacht dat het 5000 à 6000 overlevenden en nabestaanden een bedrag gaat uitbetalen. Het spoorbedrijf heeft daar tientallen miljoenen voor gereserveerd.

De betalingen zijn een direct gevolg van de jarenlange strijd van Amsterdammer Salo Muller, wiens ouders vermoord werden in Auschwitz. De NS bood eerder al excuses aan voor de 'zwarte bladzijde' in haar geschiedenis. "Na gesprekken met nabestaanden, onder wie in het bijzonder de heer Salo Muller, heeft de NS besloten, naast collectief eren, leren en herdenken, het leed ook individueel te erkennen en daarom op morele gronden een individuele tegemoetkoming te betalen", schrijft de commissie.

Hulp bij aanvragen

Aanvragen voor de tegemoetkoming moeten digitaal gedaan worden. Voor mensen die daar moeite bij hebben is er hulp beschikbaar. Die hulp wordt aangeboden door Joods Maatschappelijk Werk en Stichting Pelita.