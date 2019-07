Garderobe Spice Girl Mel C. gedeeltelijk zoek na vlucht vanaf Schiphol

SCHIPHOL - Spice Girl Mel C. - beter bekend als Sporty Spice - kijkt met veel plezier terug op haar optreden in Paradiso, waar ze afgelopen weekend voor het eerst in twintig jaar op de bühne stond. Toch houdt ze een wrange nasmaak over aan haar bezoek aan Nederland, want toen ze op haar volgende bestemming Stockholm aankwam, bleek een deel van haar garderobe verdwenen.

"Een ramp!", twitterde Mel C. vanochtend. "Een paar van mij show-outfits zijn op weg naar Stockholm met @SAS [Scandinavische luchtvaartmaatschappij, red] op Schiphol vermist geraakt. Is er iemand die me kan helpen? We hebben drie pride shows deze week."

Inmiddels heeft SAS excuses gemaakt. "Bij deze bieden we onze excuses aan voor het ongemak", antwoordt een customer care-medewerker van de maatschappij. "Als je het als vermist opgeeft op de luchthaven krijg je een nummer waarmee je een claim bij ons kunt indienen." Of ze dat inmiddels heeft gedaan, is niet bekend.