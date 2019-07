Reportage: Op pad met de man achter hét lachgas-imperium van Amsterdam

AMSTERDAM - Op veel plekken in de Amsterdamse binnenstad waar veel uitgaanspubliek komt, kom je Deniz Üresin met zijn lachgasbedrijf tegen. Met soms wel 40 medewerkers op één avond verkoopt hij uit een vrolijk versierde bakfiets ballonnen met lachgas voor een paar euro per stuk. De zaken gaan overduidelijk goed, en daar is Deniz trots op: "Maak mij koning en ik zorg voor welvaart." AT5 liep een nacht mee met de ondernemer uit Amsterdam-West.

Zomaar iets verkopen op straat mag niet, maar met de hulp van dure advocaten zocht Deniz uit hoe het wél kan. "Mensen bestellen ze via de site, SMS, Whatsapp, Snapchat, alles.' Op deze manier is het een bezorgdienst en zo heeft Deniz zijn bedrijf ook ingeschreven.

Koeriersdienst

En dat mag, zegt ook de politie. Bovendien is handhaven erg lastig omdat lachgas niet verboden is. "Straatventen zonder vergunning is strafbaar. Daarop controleren wij en we hebben weleens wat ingenomen en dat wordt vaak weer teruggegeven. Straatventers hebben sowieso een lagere prioriteit dan zwaardere delicten. Bovendien is het erg lastig vast te stellen of er een bestelling is geplaatst of niet", aldus een woordvoerder van de politie.

Altijd zittend'

Deniz is blij dat hij kan laten zien dat hij juist niet voor overlast zorgt, zoals afgelopen weekend te zien was in een reportage op AT5. "Kijk, zelf gekocht, op eigen initiatief op eigen fucking kosten", als hij een stoffer en blik laat zien die in elke bakfiets ligt. "We ruimen altijd alles op." Ook adviseert hij zijn klanten altijd zittend een ballonnetje lachgas te inhaleren. 'Anders val je naar links of rechts en kom je op de eerste hulp terecht.'

Voortdurend inhaleert Deniz zelf ook lachgas, maar dat doet hij 'alleen om voor de camera te laten zien dat je gewoon normaal functioneert als je een ballon neemt.' "Normaal neem ik er niet zoveel', zegt hij met een knipoog.

1000 keer Moszkowicz

Burgemeester Halsema liet maandag weten te gaan onderzoeken welke juridische mogelijkheden er zijn om tegen de verkoop op te treden. Maar dat gaat volgens Deniz nooit lukken. Hij zegt er altijd mee door te gaan: "Al moet ik duizend keer Moszkowicz in dienst nemen." Deniz wil graag met de burgemeester in gesprek over zijn handel.

Een woordvoerder van de burgemeester kan nog niet zeggen of ze ingaat op de uitnodiging.