Arrestatieteam haalt verwarde man uit woning in Bovenkarspel

BOVENKARSPEL - Een verwarde man heeft vanavond aan de Zonnedauw in Bovenkarspel voor zo'n dreigende situatie gezorgd dat de politie een arrestatieteam inzette om hem in de boeien te slaan.

Het is onduidelijk of de man in de straat woont. Volgens een politiewoordvoerder vormde hij vanavond niet alleen een gevaar voor zichzelf, maar ook voor de omgeving.

Vijf auto's

Op een foto uit de straat is te zien dat de politie met ten minste vijf voertuigen ter plaatse was. Nadat de straat was afgezet, gingen een arrestatieteam en een onderhandelaar bij een van de woningen in de straat naar binnen, om korte tijd later met de man naar buiten gekomen.

Nadat hij geboeid in een politiebureau naar het bureau was gebracht, werd de straat weer vrijgegeven. Waarom hij voor een gevaar zorgde, wil de politie vanwege de medische achtergrond verdachte niet kwijt.