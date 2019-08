Henk (86) opgelicht door nep-thuiszorg: "Doe na vijf uur geen deur meer open!"

PURMEREND - De 86-jarige Henk Bergen uit Purmerend is de dupe geworden van een babbeltruc. Vorige week kwam een vrouw aan de deur die zich voordeed als iemand van Thuiszorg, maar ze bleek een oplichter. Ze nam honderden euro's mee uit Henk's portemonnee. "Ik voelde dat er iets niet klopte." Daarom heeft hij nu een veiligheidsmaatregel genomen.

Henk schreef voor de zekerheid op wat er die avond was gebeurd. "Vrijdag 26 juli 2019, plus minus 20.20, werd er aan de deur gebeld. Ik liep naar de tussenhal en vroeg wie er was. Het antwoord was thuiszorg", leest hij voor.

De vrouw zei tegen Henk dat ze voor een aanpassing in de badkamer kwam. "We gingen de badkamer in. Zij er achteraan, naast mij. Ik zeg: dat is de douche. Ze zei: hier kan u mooi een stoel hebben. Toen zei ik dat ik niets aan die stoel heb, want als die stoel zo breed is, hoe kan ik dan douchen? Als ik zo sta, dan stoot ik mijn arm. Daar heb ik niets aan. Ze zei dat er wel een oplossing voor te vinden was."

350 euro

Al vrij snel daarna vertrok de vrouw. Henk voelde dat er iets niet klopte en er bleek 350 euro verdwenen. Toen ze samen in de badkamer stonden, is een tweede persoon binnen geweest die het geld uit zijn portemonnee heeft gehaald.

Henk blijft er koel onder. "Ik ben bestolen, maar ik ben nogal een harde, dus ik slaap lekker. M'n dochter zegt altijd: slaap je al? Ja hoor, ik slaap lekker 's nachts hoor. Ik heb wel die stang bij me liggen. Je gaat wel even denken dat er iemand binnen kan komen."

Meer flexwerkers in de zomer

Thuiszorgorganisatie Evean reageert: "We weten dat dit weleens voorkomt, maar hebben geen cijfers van hoe vaak." Ook zegt een woordvoerder dat hun medewerkers altijd een identificatiepasje bij zich hebben; óók de flexkrachten die zomers vaker worden ingezet. "Mocht je twijfelen, kan je altijd bellen met ons zorgteam. Laat degene die aanbelt dan voor een dichte deur wachten en vraag ons of diegene wel echt langskomt voor thuiszorg."

Met Henk gaat het dus goed, maar hij heeft een tip voor ouderen die alleen wonen. "Let op. Doe na vijven of half zes geen deur meer open of u moet een definitieve afspraak hebben. Maar verder niet opendoen."