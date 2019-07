Taxichauffeur slaat op de vlucht na botsing met bus in Amsterdam

AMSTERDAM - De bestuurder van een taxi zonder daklicht is er vanmiddag vandoor gegaan nadat hij nabij Amsterdam Centraal in botsing was gekomen met een lijnbus.

Het ongeval gebeurde iets na 14.30 uur op de De Ruijterkade. Op dashcambeelden is te zien dat de taxi links de busbaan opdraait, waarna een naderende bus van het GVB in botsing komt met het voertuig.

De bestuurder is er na het ongeval vandoor gegaan. Hij is niet meer gezien, meldt de politie. De taxi is weggesleept.