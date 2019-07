Zilvermeeuw slikt aansteker door (en braakt 'm weer uit)

IJMUIDEN - Vaak scharrelen ze zonder al te veel moeite hun kostje bij elkaar, maar een zilvermeeuw in IJmuiden maakte een duur foutje: hij slikte een aansteker in. Toch kwam het vuurtje sneller uit dan gedacht: nog voordat een dierenarts de vogel had gezien, spuugde hij de wegwerpaansteker weer uit.

Dat schrijft Het Vogelhospitaal bij een foto van de betreffende meeuw, de aansteker en zijn patiëntenkaart. Volgens die kaart had de meeuw zich vandaag moeten melden bij dierenarts Lex, die een röntgenfoto zou maken 'om te zien hoe en waar de aansteker zat'.

Daarna zou worden besloten hoe de meeuw zou worden verlost van zijn ongewenste maaginhoud. "Tja, wat moet je daar nou mee?", schrijft het Vogelhospitaal. "Opereren? Laten kotsen? Op z'n kop houden?"

Lees ook: Jonge meeuw zit met snavel vast in blikje

Gelukkig hoefde die vraag niet te worden beantwoord. "Maar gelukkig, hij heeft het roze ding netjes uitgespuugd en kijkt er zelf ook heel verbaasd naar." Saillant detail: de aansteker werkt nog steeds, maar stinkt wel een beetje.

De vrijwlligers van de opvang hebben de meeuw inmiddels weer vrijgelaten, zodat hij 'andere lekkere dingen kan proberen'.