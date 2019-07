Landbouwshow Opmeer staat met 110de editie eindelijk op lijst van Immaterieel Erfgoed

OPMEER - Het is aanstaande maandag weer tijd voor de Landbouwshow in Opmeer. Het is de 110de editie en staat sinds dit jaar op de lijst van Immateriaal Erfgoed Nederland.

Tijdens de Landbouwshow in Opmeer laat de agrarische sector haar beste kunsten en producten zien. Boeren brengen hun vee naar de keuring, fokkers laten springpaarden zien en West-Friezen pakken hun kans om in traditionele kostuums te paraderen.

Dit jaar is de Landbouwshow na 110 edities eindelijk opgenomen op de lijst van Immateriaal Ergoed Nederland. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk zal daarom om 9.15 uur een bezoek brengen aan het evenement om het vervolgens officieel te openen.

NH Nieuws zendt maandag 5 augustus om 13.00 een half uur live uit vanaf de Landbouwshow. Volg onze tv-uitzending, kijk live mee via de website of op de Facebookpagina van WEEFF.